ROMA (ITALPRESS) – La prima volta di un arbitro donna in Serie B. Maria Marotta della sezione di Sapri, è stata designata per dirigere Reggina-Frosinone, gara in programma lunedì alle 14 e valida per la 19esima e ultima giornata di ritorno del campionato. Arbitro internazionale dal 2016, Maria Marotta fa parte della Can C ed è al debutto nella categoria superiore. Una storica prima volta per lei e per il calcio italiano.

SERIE B – 38^ GIORNATA – 10/05 – ORE 14

Chievo – Ascoli

arbitro: Di Martino di Teramo (Mastrodonato-Margani)

Cittadella – Venezia

arbitro: Paterna di Teramo (Cipressa-Grossi)

Empoli – Lecce

arbitro: Aureliano di Bologna (Raspollini-Scatragli)

Monza – Brescia

arbitro: Pairetto di Nichelino (Tolfo-Prenna)

Pescara – Salernitana

arbitro: Prontera di Bologna (Massara-Trinchieri)

Pisa – Entella

arbitro: Marcenaro di Genova (Alassio-Laudato)

Pordenone – Cosenza

arbitro: Fabbri di Ravenna (Valeriani-Lo Cicero)

Reggina – Frosinone

arbitro: Marotta di Sapri (Carbone-Di Monte)

Spal – Cremonese

arbitro: Camplone di Pescara (Lanotte-Caliari)

Vicenza – Reggiana

arbitro: Zufferli di Udine (Bindoni-Ceccon)

(ITALPRESS).