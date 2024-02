VENEZIA (ITALPRESS) – Gli assessori comunali alle Politiche educative, Laura Besio, e ai Rapporti con il mondo dell’agricoltura, Renato Boraso, sono intervenuti questa mattina alla Scuola primaria Virgilio di Mestre, per il primo appuntamento del progetto “Viva le api”, promosso da Condiretti e rivolto agli scolari delle Primarie della Città Metropolitana di Venezia. Sono intervenuti, tra gli altri, il direttore di Coldiretti Venezia, Giovanni Pasquali, e la responsabile dell’Ufficio Relazioni esterne, Elena Trevisan. Il progetto coinvolgerà complessivamente 10 scuole, per un totale di 56 classi e 1050 bambini. “Grazie a Coldiretti per aver dato il via a questo progetto per conoscere il mondo delle api – ha esordito l’assessore Besio – per farci apprezzare da vicino un insetto così importante per tutti noi. In questo modo anche voi bambini avete la possibilità di conoscere dalla voce di contadini e apicoltori come si lavora la terra e quanto importanti siano le api nell’agricoltura e per la vita di tutti noi”.

Da febbraio a maggio gli esperti di Codiretti si recheranno nelle scuole per incontrare gli scolari: in particolare un apicoltore spiegherà come riconoscere le api, scoprendone il loro compito nell’ambiente e nella loro società organizzata dove ogni insetto (ape regina, fuco, ape operaia) ha il suo ruolo nella produzione di miele e come impollinatore. L’apicoltore farà conoscere ai bambini gli strumenti del suo mestiere, raccontando del suo lavoro, l’equilibrio stabilito con le api e i prodotti da loro ricavati. “Le api vanno amate – ha precisato l’assessore Boraso – perché senza di loro non ci sarebbe il cibo di cui ci nutriamo. Allo stesso modo dobbiamo ringraziare gli agricoltori, che sono coloro che coltivano la terra e producono il cibo. E i contadini, meglio di chiunque altro, sanno che le api vanno rispettate e protette, così come è necessario, da parte di tutti noi, rispettare la natura e l’ambiente in cui viviamo”.

Infine, come accaduto con il primo appuntamento di oggi, si farà conoscere l’importanza delle api quali bioindicatori per la sopravvivenza di molte specie botaniche. A questo proposito i bambini riceveranno in dono dei semi di fiori da piantare insieme ai coetanei nel giardino della scuola o a casa.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).