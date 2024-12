VENEZIA (ITALPRESS) – Ha preso il via, con la demolizione dei primi edifici, il progetto di riqualificazione urbana di piazza Mercato a Marghera. L’intervento riguarda l’area delimitata a nord dall’esistente biblioteca, a sud dal giardino pubblico di piazzale Concordia, ad est e ad ovest dagli assi stradali paralleli alla piazza.

Il progetto prevede la realizzazione di un’area attrezzata a piazza e verde pubblico che favorisca l’aggregazione e l’inclusione sociale, l’ampliamento della biblioteca a sud, con la realizzazione di un nuovo accesso più riconoscibile, di un auditorium annesso alla biblioteca, di uno spazio commerciale polivalente e di un locale di servizio al mercato fisso. “Le demolizioni murarie dei sei edifici interessati dall’intervento avverranno in orario diurno per quelli su lato strada est. Le operazioni sui palazzi lato strada, che sorgono in prossimità della rete aerea del tram, dovranno avvenire di notte con il distacco di tensione nei cavi e senza il passaggio dei mezzi per almeno tre giorni. L’intervento durerà poco più di due mesi, il termine delle demolizioni è previsto la prima settimana di febbraio – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto – Contestualmente prenderanno avvio e proseguiranno alcune lavorazioni, come la realizzazione della platea del nuovo corpo biblioteca e altri interventi la cui complessità non inciderà sul termine ultimo dell’intervento, previsto nel mese di novembre 2026”.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 4.172.120,43 euro. Un giorno significativo per la città e per Marghera ha evidenziato l’assessore Zaccariotto: “La demolizione di questi edifici segna un periodo storico importante, non dimentichiamo la grande valenza che hanno avuto nell’immediato dopoguerra quando vennero costruiti per ospitare i profughi dell’esodo giuliano-dalmata a Venezia – ha detto Zaccariotto – Dalle loro fondamenta nascerà un nuovo spazio di aggregazione sociale e culturale che ridisegnerà questa parte di città segnando l’inizio di un nuovo capitolo per la storia di Marghera”.

La nuova piazza sarà interdetta al traffico veicolare motorizzato e metterà in connessione l’edificio biblioteca/mercato con il giardino pubblico di piazzale Concordia. La piazza amplierà anche lo spazio a disposizione del mercato scoperto settimanale, che si svolge il martedì e sabato mattina. Il progetto prevede inoltre un nuovo accesso alla biblioteca, uno spazio esterno alla biblioteca per la lettura e la promozione di eventi, tramite un’ampia terrazza verde direttamente collegata al primo piano della biblioteca.

“L’avvio dei lavori segna un momento importante per la città – è il commento dell’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini – Con la demolizione di questi edifici fatiscenti e non più utilizzabili per finalità abitative diamo il via a un intervento di riqualificazione che nell’arco di un biennio darà un nuovo volto a quest’area: diventerà punto di riferimento per i cittadini con aree verdi attrezzate, percorsi ciclabili e un collegamento alla piazza esistente. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi e più ampi spazi per la biblioteca, che si confermerà un polo culturale significativo con nuovi spazi per i nostri giovani e il potenziamento delle attività e degli eventi. Questo progetto si inserisce in un più ampio disegno su Marghera che nei prossimi due anni prenderà vita con la realizzazione della nuova stazione di Mestre, della nuova Questura e del nuovo distretto sanitario dell’ex Sacro Cuore che è già in fase di cantiere”.

– Foto: Ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).