PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Argento per Simone Barlaam (4.14.16) alle Paralimpiadi. L’azzurro è arrivato dietro al francese Didier (4.12.55) nei 400 sl S9. Bronzo per l’australiano Hall (4.15.61). Si tratta della quinta medaglia paralimpica per

Barlaam, la terza d’argento. Alla gara di Simone Barlaam ha assistito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

– foto CIP/Pagliaricci –

(ITALPRESS).

