PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Bernard, guidato da Davide

Plebani, ha conquistato la medaglia di bronzo nell’inseguimento

individuale 4000m B di ciclismo su pista alle Paralimpiadi di

Parigi 2024. Si tratta del primo podio per l’Italia in questi

Giochi, nonchè della medaglia numero 600 di sempre alle

Paralimpiadi per gli azzurri. E’ 4:04.613 il tempo segnato al

Velodrome National di Saint-Quentin-en-Yvelines dal duo

Bernard-Plebani. Staccata di oltre tre secondi la coppia olandese

formata da Vincent ter Schure e dalla guida Timo Fransen, che ha

fermato il cronometro a 4:08.267.

– foto Cip/Pagliaricci –

(ITALPRESS).

