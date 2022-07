MILANO (ITALPRESS) – “La strada per i diritti è sempre lunga ma è importante dare la dimostrazione che non si smette mai e non si deflette rispetto anche ai nostri doveri. Parlo del mio dovere e del dovere dei politici. E’ più importante forse di altri anni questo Pride perchè è evidente che nei momenti di crisi qualcuno ritiene di risolvere le questioni e trovare semplificazioni attraverso discriminazioni e lo stiamo vedendo in tante parti del mondo. Anche qui non è facile però vedo che c’è una grande comunità che ha voglia di fare. Questo anno a mio parere è un Pride più importante degli altri anni”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala presente alla parata del Pride, a Milano.

Sul mancato patrocinio, “la Regione Lombardia ha sbagliato, non c’era alcuna ragione e vorrei dirlo al mio collega Fontana da cui ci dividono tante cose, ma su altre troviamo la formula per lavorare insieme – ha aggiunto -. Il sindaco è il sindaco di tutti non deve essere un modo di dire. E probabilmente anche il governatore deve esserlo di tutti”.

foto agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com