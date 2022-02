PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – “La nostra è una candidatura particolare: ci sono due città, molto diverse, due regioni, due province, è un unicuum. Sfruttando l’Agenda 2020 del Cio abbiamo coinvolto un intero territorio, attutito gli elementi dei costi, avremo l’opportunità di rappresentare le cose più belle e iconiche del nostro territorio. Anche la percentuale di nuovi impianti è qualcosa che nessuno aveva mai messo in campo. Da sei anni e 10 mesi siamo coinvolti ma col passaggio della bandiera simbolicamente inizieremo a impegnarci per un’Olimpiade diversa”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la conferenza stampa di Milano-Cortina 2026 al Main Media Center di Pechino, dedicata al Flag Handover previsto per la cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali 2022 alla presenza dei sindaci delle due città.

“I grandi eventi sono sempre grandi opportunità. La domanda è: siamo in grado di gestirli? Io credo di sì” ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “La nostra storia recente è figlia di quello che è successo con Expo2015, che ha cambiato l’immagine della nostra città, non più solo percepita come la città del business. Siamo venuti qui a Pechino per imparare: non c’è miglior modo che vedere cosa succede, come si gestisce, è una

grande opportunità. Ringraziamo gli amici cinesi per quello che ci trasmettono, insegnano, prendiamo il testimone e faremo qalcosa di diverso, adatto ai tempi che cambiano”. Sala auspica che la ripartenza post-pandemia “possa culminare nel 2026 con un nuovo percorso”.

“C’è soddisfazione e orgoglio per poter accogliere una seconda volta, dopo 70 anni, le Olimpiadi a Cortina. Saranno Olimpiadi sostenibili, contenute per venues ma che potranno esaltare il nostro territorio e ammodernare una serie di infrastrutture” ha detto il sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianpietro Ghedina. “Cortina vive di sport 360 giorni all’anno e avremo l’apice con la manifestazione più importante al mondo: la testa sarà a Milano, il cuore a Cortina, sarà una grande Olimpiade”.

