VENEZIA (ITALPRESS) – Con una conferenza a Ca’ Farsetti questa mattina ha preso il via il progetto europeo “FUTURE UP. Young players building the future of Europe” che prevede un gemellaggio fra le città di otto paesi europei con lo scopo di promuovere la Carta europea dei diritti fondamentali. Oggi con la partecipazione della presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, si è svolta l’apertura dei lavori con un focus su Venezia come modello di libertà di fede e dialogo interreligioso assieme alla delegazione rappresentata da Fabio Malfatti, presidente del centro ricerche etnoantropologiche e responsabile del Dipartimento Partecipazione e Sviluppo Sostenibile.

“Siamo orgogliosi che Venezia sia parte attiva di questo percorso che incarna valori morali, civili, e soprattutto sociali e che danno continuità alla storia di Venezia che nel corso dei secoli si è fatta crocevia di popoli mettendo insieme culture e persone diverse- è il commento della presidente Damiano- Il tema dei diritti viene spesso dato per scontato, ma dobbiamo tutti ricordarci che vanno sempre difesi e tutelati. Come amministrazione comunale noi siamo sempre molto attenti a questi temi e ci occupiamo di diritti di genere, tutelando le donne attraverso politiche sociali e culturali importanti. Ci sono donne che ancora oggi in alcune parti del mondo subiscono una violazione inaccettabile dei loro diritti. Venezia è città europea per vocazione, da dove partono messaggi importanti e deve dare continuità a questa storia”.

