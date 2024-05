GENOVA (ITALPRESS) – E’ stata presentata questa mattina nella Sala della Trasparenza la quarta edizione di Alvi Trail Liguria, la gara di ultra trail running che attraversa l’Alta Via dei Monti Liguri e l’Alta Via delle Cinque Terre. La competizione, che si terrà dal 15 al 22 giugno 2024, si propone di far conoscere e promuovere l’entroterra Ligure e le sue principali peculiarità, tra cui le bellezze naturalistiche, storiche, artistiche, culturali ed enogastronomiche. L’intento dell’evento è affermare la Liguria come meta ideale per attività outdoor, come la corsa in montagna, il trekking e l’escursionismo, durante tutto l’anno. “Siamo di fronte a una manifestazione sportiva che in pochi anni ha acquisito grande rilevanza a livello internazionale, attirando atleti e appassionati da ogni parte del globo – spiega l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro. – Regione Liguria conferma la propria disponibilità a lavorare in sinergia, anche nel 2025, anno in cui saremo Regione Europea dello Sport, per far sì che Alvi Trail diventi sempre di più una gara di riferimento mondiale e, allo stesso tempo, un potente strumento di promozione turistica e sportiva per il nostro territorio”.

“Alvi Trail non è solo una gara tra le più lunghe e sfidanti al mondo, capace di attirare negli anni atleti da 30 paesi stranieri e cinque continenti – spiega l’organizzatore e presidente della gara Luciano Bongiovanni – ma anche un meraviglioso viaggio alla scoperta della magica bellezza dell’entroterra ligure. Un’indimenticabile esperienza di sport, fatica e anche amicizia. Una grande opportunità di valorizzazione del territorio.”

Il percorso della Alvi Trail Liguria 2024 attraversa l’Alta Via dei Monti Liguri e l’Alta Via delle Cinque Terre, coprendo una distanza di 440 km suddivisi in 8 tappe, con un dislivello positivo di 18.600 metri. La gara si sviluppa attraverso ambienti e paesaggi variegati e affascinanti, attraversando cinque parchi naturali regionali, tutte e quattro le province liguri e ben 72 comuni. Gli atleti faranno tappa in campi base forniti dai comuni ospitanti, dove ceneranno con cucina tipica locale e passeranno la notte prima della partenza per la tappa successiva.

