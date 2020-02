La Honda si presenta per la stagione 2020 del motomondiale al via il prossimo 8 marzo dal Qatar. Il campione del mondo Marc Marquez svela a Jakarta insieme al suo nuovo compagno, il fratello Marc vincitore lo scorso anno del mondiale della Moto2, la nuova RC-213V con la quale proverà a vincere il nono titolo mondiale. I colori della moto giapponese non cambiano: saranno sempre il rosso, il bianco e l’arancione. “Sono contento di essere in Indonesia per questa presentazione, sappiamo di avere tanti tifosi qui. Lavoreremo sodo per raggiungere il titolo. Proveremo ad aumentare il nostro livello, anche perché sappiamo che i nostri rivali sono migliorati” le parole di Marc che correrà ancora con il numero 93. “L’obiettivo è quello di essere rookie dell’anno” ha detto il fratello Marc che avrà il numero 73, “ma la cosa più importante è essere competitivi gara per gara e migliorare ogni giorno. Prometto un duro lavoro in preseason per iniziare bene la Coppa del Mondo”. I due fratelli saranno impegnati il 7 e 8 febbraio nei test previsti a Sepang.

(ITALPRESS).