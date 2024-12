ROMA (ITALPRESS/MNA) – Presentata la mostra internazionale Expo2027, che avrà luogo dal 15 maggio al 15 agosto 2027 a Belgrado. All’evento, che si è svolto ieri sera a Roma, davanti ai rappresentanti delle istituzioni politiche e ad un gruppo di ambasciatori provenienti da tutti i continenti, sono intervenuti Mirjana Jeremic, ambasciatore della Repubblica di Serbia in Italia e il direttore dell’azienda Expo Dusan Borovcanin. Nell’occasione agli ambasciatori sono state consegnate le lettere d’invito del presidente della Repubblica di Serbia Aleksandar Vucic a far partecipare i loro paesi all’Expo2027.

Durante la presentazione il direttore Borovcanin ha sottolineato in particolare che riuscire a diventare padroni di casa dell’Expo2027 rappresenta un grande traguardo raggiunto in competizione con i candidati importanti quali Stati Uniti d’America, Spagna, Thailandia e Argentina, grazie ad un significativo impegno e dedizione del sistema istituzionale della Serbia. Il motto della mostra, “Gioca per l’umanità: sport e musica per tutti”, è quello che mantiene lo spirito della Serbia che si dedica a migliorare le relazioni e a rispettare tutti i popoli, a prescindere dalle loro diversità, tema la cui importanza è stata riconosciuta dalla maggior parte dei Paesi che in seguito hanno dato fiducia a Belgrado e alla Serbia assegnandogli l’organizzazione dell’evento. Belgrado si aspetta la partecipazione di più di cento Paesi, nonchè l’arrivo di un milione di visitatori di tutto il mondo. La Serbia vede l’Expo come un’opportunità importante di sviluppo – attraverso l’ottimizzazione delle infrastrutture e la costruzione di un nuovo centro urbano a Belgrado, ma al contempo anche come un’occasione per presentare le sue potenzialità – un’economia dinamica, innovazioni e la visione di interconnessione tra gli stati e i popoli. Oltre ai numerosi paesi europei e di tutto il mondo, è attesa anche la partecipazione dell’Italia in quanto partner strategico della Serbia.

(ITALPRESS).

-Foto: ambasciata della Serbia a Roma-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]