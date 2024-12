ROMA (ITALPRESS) – Per la prima volta dalla sua costituzione nel 2004, la piattaforma Blastness, che supporta hotel nelle prenotazioni dirette online, ha visto crescere i propri volumi in Italia tanto da raggiungere quote medie di pernottamenti pari a Booking.com.

I dati parlano da soli: le prenotazioni effettuate tramite Blastness tra gennaio e agosto 2024 per il periodo maggio-settembre 2024, sono state di oltre 590 mila di notti vendute per un controvalore economico di oltre 202 milioni, pari al 33% di 620 milioni totali. Una quota pari a quella di Booking.com e quasi il triplo di quella di Expedia (12%). Ancora più alta l’incidenza delle vendite dirette nel segmento degli hotel a 5 stelle dove il 34% dei soggiorni proviene dalla piattaforma Blastness e solo il 26% da Booking.com.

In meno di vent’anni, Blastness ha raggiunto un traguardo inaspettato superando ampiamente gli obiettivi di business inizialmente prefissati, portando così a compimento la mission aziendale mirata a massimizzare le marginalità del settore alberghiero. Il costo dei sistemi e dei servizi per la disintermediazione è infatti notevolmente inferiore ai costi di intermediazione delle grandi OTA (Online Travel Agency).

Blastness, inoltre, aiuta il mondo hospitality a massimizzare i propri ricavi tramite l’ottimizzazione del revenue management.

La piattaforma integrata Blastness Suite, infatti, permette agli albergatori di acquisire una “visione di insieme” del mercato e delle politiche tariffarie dei competitors, offrendo analisi in tempo reale dell’indice dei prezzi e dei livelli di saturazione del mercato, individuando le tariffe ottimali per le camere disponibili e stabilendo il prezzo di vendita più efficace, ottimizzando così la redditività complessiva dell’hotel.

“Quando vent’anni fa ho fondato Blastness” dichiara Andrea Delfini, fondatore e CEO della Società, “con l’obiettivo di sviluppare la vendita on-line diretta di camera di albergo, non avrei mai immaginato che avremmo raggiunto i volumi di un colosso come Booking.com. Gestiamo attualmente sui nostri sistemi transizioni medie annue per oltre un miliardo e mezzo di euro, con un portafoglio clienti di oltre 1.200 strutture ricettive di qualsiasi dimensione, distribuite su tutto il territorio nazionale. Siamo il primo canale di vendita online in assoluto, ad esempio nella costiera amalfitana siamo 20 punti percentuali sopra Booking.com e 25 sopra Expedia. Anche nel cluster Toscana mare il canale diretto di vendite detiene il primato con una quota di mercato del 46%”.

-foto ufficio stampa Sec Newgate (Andrea Delfini, fondatore e amministratore delegato di Blastness)-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]