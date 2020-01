PREMIATI I CAMPIONI 2019, MALAGÒ “NUMERI INCREDIBILI”

Grande festa al Salone d’Onore del Coni per la “Cerimonia di Premiazione Azzurri Fipsas – Medaglie 2019”. La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee ha premiato questa mattina tutti gli atleti che hanno conquistato medaglie ai campionati europei e mondiali nel corso del 2019. In una sala gremita ha aperto la cerimonia il presidente della Fipsas Ugo Claudio Matteoli: “Quest’anno abbiamo vinto ben 84 medaglie – ha sottolineato – Siamo una federazione composta da 30 discipline molto diverse tra loro e riusciamo a vincere in tutte: mi rende orgoglioso il fatto che nella nostra famiglia convivano così tanti atleti e il fatto che i nostri ragazzi siano sempre più eccellenze mondiali”. Ai complimenti si è unito anche il presidente del Coni Giovanni Malagò: “I numeri del vostro movimento sono notevoli e dimostrano che questa federazione è davvero radicata nel territorio – ha rimarcato il numero uno delo sport italiano – Ammetto che, se avessimo ottenuto l’assegnazione delle Olimpiadi estive, avrei proposto l’introduzione dell’apnea come disciplina sperimentale”.

“Il vostro atleta Stefano Figini – ha continuato Giovanni Malagò rivolgendosi ai tesserati della Fipsas – è stato il portabandiera italiano a Patrasso ai Beach Games, la cui prossima edizione si terrà a Pesaro e sempre in Italia, a Taranto, ci saranno i prossimi Giochi del Mediterraneo. Sono sicuro che in entrambe le manifestazioni vinceremo tante medaglie e voi ci farete fare ancora una splendida figura”. Alla cerimonia è intervenuto anche Francesco Landi, membro del consiglio d’amministrazione con rappresentanza legale e deleghe operative e gestionali Sport e Salute: “Come medico e ricercatore non posso che apprezzare questo tipo di discipline che uniscono l’attività sportiva alla cura dell’ambiente e del mondo in cui viviamo – ha dichiarato – Nel vostro sport c’è il segreto della longevità”. Nel corso dell’evento, tra i tanti premi consegnati agli atleti e alle società, uno spazio speciale è stato riservato ad Alessia Zecchini, campionessa europea, mondiale e detentrice del record del mondo di apnea in assetto costante: “Alessia è la testimonial ideale di questo mondo e un patrimonio dello sport italiano”, ha osservato Malagò.



