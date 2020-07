Prelios Agency, società del Gruppo Prelios specializzata nell’advisory e nella consulenza immobiliare, ha perfezionato un contratto di locazione per un immobile cielo terra di circa 2.000 metri quadrati situato in Corso Venezia 54, una delle zone di maggior prestigio del centro di Milano.

L’edificio, risalente agli anni ’60, è affacciato sui Giardini Pubblici Indro Montanelli e si sviluppa su cinque piani fuori terra e uno interrato. Un immobile prestigioso, dotato di un ampio ingresso di rappresentanza e completamente rinnovato internamente, arricchito all’ultimo piano da un’imponente terrazza che ne completa le caratteristiche di unicità, rappresentanza e funzionalità.

Il futuro conduttore è una società del settore Private Banking facente parte di uno dei più grandi istituti finanziari operanti sul mercato.

“Nonostante un mercato rallentato dalla situazione economica generale, l’operazione di Corso Venezia 54 – negoziata in pieno regime di lockdown – conferma la voglia di ripartenza del capoluogo lombardo. Questo deal – afferma Mauro Fiori, Director of Institutional Leasing di Prelios Agency – è prova della capacità di Prelios Agency, tra i player più importanti sui propri mercati di riferimento, di gestire operazioni complesse e valorizzare di asset strategici, soddisfacendo tutte le necessità dei conduttori e assistendo investitori di elevato standing”.

