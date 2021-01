AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Il primo weekend di Prada Cup, la competizione che ad Auckland mette in palio il pass per la sfida contro New Zealand per la 36esima edizione dell’Americàs Cup, si chiude con una giornata piena di colpi di scena: dalla prima regata annullata per un improvviso salto di vento all’incidente che ha visto protagonista il team americano. Domenica impegnativa per Luna Rossa Prada Pirelli che ha incontrato in una doppia regata INEOS Team UK e NYCC American Magic. La prima prova contro gli inglesi è stata annullata per un consistente salto di vento, ed è stato riprogrammata un’ora dopo, quando il vento si è iniziato a stabilizzare. Nella seconda prova, NYYC American Magic, in vantaggio per tutta la regata, è stato protagonista di un drammatico incidente, in cui fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma che ha messo in serio pericolo la barca.

Nella prima prova Luna Rossa parte sulla linea con un time on distance perfetto, lasciando gli inglesi indietro con una penalità da scontare per aver oltrepassato il boundary nel pre-start. Luna Rossa conduce tutta la regata, fino al secondo lato di poppa, quando in prossimità del gate 4, la regata viene annullata per un importante salto di vento ad ovest.

Iain Murray attende il passaggio del temporale e riprogramma la partenza alle 16:35. Stesso procedura, con Luna Rossa dalla parte sinistra che entra con qualche secondo di ritardo nell’entry box, seguono gli inglesi da destra. Il vento arriva da 320 con16-17 nodi di intensità. All’incrocio al centro dell’area di pre-partenza Luna Rossa protesta gli inglesi, nulla di fatto, si continua con entrambe le barche che attraversano la linea di partenza mure a dritta.

Luna Rossa sottovento riesce a tenere la parte sinistra del campo e costringe gli inglesi ad andare a destra. Al primo incrocio Luna Rossa, mure a sinistra passa dietro, ma va a prendersi la destra del campo guadagnando metri. All’incrocio successivo passa davanti di 150 metri. Al primo gate il vantaggio è di 10 secondi. La distanza tra le due barche rimane costante anche nel downwind, al cancello di poppa gli inglesi passano dopo 7 secondi. Nella seconda bolina, gli inglesi riescono a guadagnare giocando sui salti di vento che sul campo continua ad oscillare anche di 10-15 gradi. Al secondo gate di bolina INEOS continua a difendere la destra e nella discesa si porta in vantaggio di oltre 300 metri. La regata continua negli ultimi due lati con gli inglesi sempre in controllo. Luna Rossa riesce a recuperare qualche metro nell’ultimo lato, chiudendo con 18 secondi dietro.

Nella seconda prova, Luna Rossa fin dall’inizio riscontra delle difficoltà con il Racing Software, il sistema che dal comitato di regata invia i dati sulla configurazione del campo, non trasmette i dati sulla posizione dei boundary e delle boe sui device di Luna Rossa. E’ una regata al “buio” per Luna Rossa. American Magic conduce per tutti i lati, fino al quinto gate, quando è protagonista di un brutto incidente. Lo scafo si ribalta subito dopo aver girato l’ultimo cancello di bolina. Nessuno dei membri a bordo è rimasto ferito, ma le operazioni di recupero dello scafo e tutta l’attrezzatura sono ancora in corso.

Il week end si chiude con tutti i due round robin in programma conclusi. Ineos team uk imbattuto è in testa alla classifica, seguito da Luna Rossa Prada Pirelli con due vittorie e due sconfitte e NYCC America Magic con nessuna vittoria.

Le regate di qualificazione continuano la prossima settimana con gli ultimi due round robin. Alla fine dei quali, il migliore in classifica accederà direttamente alla finale di PRADA Cup, mentre gli altri due team si sfideranno nella semifinale.

“Si è chiuso il primo weekend di regate della PRADA Cup – commenta Max Sirena, skipper e team director -. Sono stati tre giorni impegnativi e interessanti, abbiamo imparato tanto, abbiamo fatto anche tanti errori. La cosa positiva è che la barca va molto bene sia con vento leggero che con condizioni più sostenute. A volte non abbiamo applicato alla perfezione la regola base del match race, cioè quella di accettare di perdere qualche metro di vantaggio per metterci tra la boa e l’avversario, e questo è stato un errore. Nella seconda regata abbiamo avuto dei problemi con il Racing Software e abbiamo fatto una regata praticamente al “buio”. Siamo molto dispiaciuti per quello che è successo alla barca americana, purtroppo questa è la Coppa America e anche questo fa parte del gioco”.

