MILANO (ITALPRESS) – “La prima cosa che ho cercato di fare fin dal primo giorno a Pinzolo, dove abbiamo iniziato il raduno con questi ragazzi splendidi che ho la fortuna di allenare, è far capire loro che devono vivere un sogno. Sono ragazzi che hanno già ottenuto successo ma hanno avuto poco ‘culò, non sono riusciti a raccogliere quello che hanno seminato. Quello che sto cercando di far capire loro è che devono vivere un sogno, non sarà facile, un Europeo è molto competitivo, non sarà semplice ma voglio che questi ragazzi vivano un sogno”. Lo ha detto il ct azzurro Gianmarco Pozzecco all’inaugurazione, in piazza Duomo a Milano, della ‘Fan zonè allestita per gli Europei di basket 2022. Si tratta di un’arena da circa 1.300 metri quadrati che ospiterà numerosi eventi per tutti gli appassionati della pallacanestro nel quadro dell’avvio del torneo. All’Europeo “ci sono tantissime nazioni che hanno roster che sono molto competitivi, ma noi non ci preoccupiamo di tutto questo, affronteremo l’Europeo partita per partita – ha continuato Pozzecco – Chiederò ai ragazzi di vivere la pallacanestro con grande passione. Se i bambini che li guarderanno lo percepiranno, si innamoreranno così di questo sport”.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com