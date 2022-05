Potesta Movimenti Casa a Roma, Zevi “Sempre pronti al confronto”

"I manifestanti volevano far presente il loro punto di vista sull'emergenza abitativa. Noi la conosciamo perfettamente, con loro ci confrontiamo nei tavoli e siamo sempre pronti a farlo per risolvere i problemi". Lo ha detto l'Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Tobia Zevi in occasione degli Stati Generali del Patrimonio di Roma, alla Centrale Montemartini. xc4/pc/gtr