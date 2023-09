Poste, Rovere “Impegno per net zero entro il 2030”

MILANO (ITALRESS) - "Nel piano di Poste, che si chiama Sustain & Innovate, la sostenibilità, in tutte le sue declinazioni, è completamente inglobata in tutto il nostro modello di business. Ci siamo dati un obiettivo estremamente ambizioso, di riduzione delle emissioni che prevede che dovremo essere net zero entro il 2030". Lo ha detto la presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere, a margine dell'incontro "The Board of the Future", organizzato a Milano da Deloitte. xh7/mgg/gtr