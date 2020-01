Poste Italiane rafforza l’impegno per i diritti umani

Poste Italiane rafforza l’impegno per i diritti umani

"La giornata di oggi rappresenta l'avvio di un percorso che entro l'anno coinvolgera' l'intera popolazione aziendale attraverso un innovativo e inedito programma formativo online, i cui contenuti sono stati realizzati e certificati da un'organizzazione di prestigio come la Sioi". Cosi' l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, in occasione del workshop "Business e diritti Umani: il ruolo delle Imprese per lo sviluppo sostenibile". sfe/sat/red