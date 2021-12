SALERNO (ITALPRESS) – Salernitana bloccata. Niente trasferta a Udine dove i granata, alle 18.30, avrebbero dovuto affrontare i bianconeri friulani per l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A. In un comunicato stampa pubblicato nella notte il club campano “a seguito di accertate positività nel gruppo squadra”, fa sapere di prendere “atto delle disposizioni dell’ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi. La società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile a ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali”.

Rinviata a data da destinarsi, invece, Lecce-Vicenza in serie B, posticipo della 18esima giornata che si sarebbe dovuto giocare ieri sera. La Lega cadetta ha preso atto “dell’allegata comunicazione della ASL di Lecce, avente ad oggetto ‘Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento, con la quale il Dipartimento di Prevenzione-Servizio di Igiene e Sanita Pubblica ha disposto ‘la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti qualificati come contatti stretti di caso Covid positivi, con conseguente divieto di ‘svolgere l’attività sportiva agonistica programmata per il giorno 20/12/2021 nè alcuna attività sportiva fino al 22/12/2021”. Il Lecce aveva annunciato ieri un secondo caso di coronavirus dopo quello di sabato.

