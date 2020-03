Positivi al coronavirus i viceministri Paolo Sileri e Anna Ascani. “Ieri ho manifestato i primi sintomi riconducibili al CoronaVirus – dice la viceministro all’istruzione su twitter- Ho perciò fatto il tampone che è risultato positivo. Sto bene e sono tranquilla: ho qualche linea di febbre e tosse. Insieme ce la faremo, vinceremo questa battaglia”.

“Alcuni giorni fa – scrive Sileri – ho avuto un contatto con un sospetto positivo. Appena mi sono accorto di avere dei sintomi mi sono isolato ed ho iniziato a lavorare a pieno ritmo da remoto. Test positivo. Ho seguito da subito tutti i protocolli come indicato dal Ministero della Salute. Mia moglie ed il piccolo stanno ancora bene, e seppur nella stessa casa, abbiamo diviso gli ambienti. Io e mia moglie siamo tornati a telefonarci come all’inizio della nostra storia! e ci facciamo forza insieme. Inoltre ho attenzionato tutti miei collaboratori e le persone con cui sono venuto in contatto, sempre come da protocolli sanitari. Tutti stanno bene”.

(ITALPRESS).