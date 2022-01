Il Partito socialista portoghese del premier Antonio Costa, ha vinto le elezioni che si sono svolte ieri assicurandosi la maggioranza assoluta. I socialisti si sono assicurati 117 deputati sui 230 complessivi. In decisa ascesa anche l’estrema destra. “Questa è una vittoria di umiltà, di fiducia e di stabilità”, ha affermato Costa. “Una maggioranza assoluta non è il potere assoluto, ma una accresciuta”, ha aggiunto. Costa ha finito per migliorare il suo punteggio del 2019 e non dipenderà più dai suoi ex alleati della sinistra radicale, che avevano provocato queste elezioni anticipate.

(ITALPRESS).

