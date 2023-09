Ponte sullo Stretto, Salini “Lavoriamo per inizio opera nel 2024”

MILANO (ITALPRESS) - "Mi auguro che il 2024 vedrà l'inizio dei lavori. Stiamo lavorando per questo". Così l'amministratore delegato di Webuild Pietro Salini a margine di un convegno sull'immigrazione all'Università cattolica di Milano parlando dei lavori del ponte sullo stretto di Messina. "Abbiamo tantissimi cantieri aperti, oltre 30 in questo momento, 17mila persone al lavoro nei prossimi tre anni e pensiamo di assumerne altre diecimila circa - ha aggiunto Salini - È uno sforzo titanico sia sotto il profilo di reperimento di risorse, sia di quello della formazione. Questo è uno dei temi principali strategici per la crescita del gruppo e per realizzare queste opere del Pnrr in tempo".