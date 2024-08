Ponte Morandi, Rixi “Entro fine anno legge per vittime dei disastri”

GENOVA (ITALPRESS) - "Abbiamo cercato di chiudere finalmente la proposta di legge per avere un riconoscimento alle vittime di una tragedia come questa che deve andare oltre il dibattimento processuale. Vedremo a settembre se proseguire con un iter parlamentare, di per sé lungo, o procedere rapidamente con un decreto del governo per rendere immediata questa proposta entro la fine dell’anno". Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, a margine della commemorazione del crollo del ponte Morandi a Genova. xa8/col4/gtr