Ponte di Genova, venti cantieri per lo sprint finale

Venti cantieri all’opera in contemporanea e su più fronti: sottoterra, in elevazione e in quota. A Genova è sprint finale per i lavori sulle pile del nuovo Ponte sul Polcevera. Operazioni che vedono in campo, nei momenti di picco, fino a 600 persone, oltre 1000 se si considera l’indotto. mra/abr/red