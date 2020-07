Ponte di Genova, un concerto per ricordare le vittime

Un tributo per le vittime del crollo del ponte Morandi e un omaggio a ingegneri, tecnici, maestranze e alla filiera di 330 imprese che in 12 mesi di lavori no stop sono riusciti a ricostruire un collegamento fondamentale per la città di Genova. È questo lo spirito della serata organizzata per lunedì 27 luglio da Webuild e Fincantieri nel cantiere del nuovo ponte. abr/mrv/red