Polmoniti in Cina, dai medici invito alla prudenza

ROMA (ITALPRESS) - Continua a essere seguito con la massima attenzione l'andamento dei casi di polmoniti in Cina, che sta provocando allarme anche in Europa. Il vicepresidente della Fnomceo, Giovanni Leoni, rassicura sulla situazione in Italia, ribadendo l’invito ai fragili a vaccinarsi contro influenza stagionale e Covid. sat/gtr