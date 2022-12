Pnrr, Meloni “Lavoro incessante del governo”

"Condivido le parole di Mattarella. Il governo dall'inizio del suo mandato sta lavorando in maniera incessante sul Pnrr. Sono risorse importanti in particolare in questa fase ed è importante che arrivino a terra". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine del vertice Ue-Balcani a Tirana. mgg/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)