Pnrr: Majorino “Salvini giù le mani, in Lombardia ne abbiamo bisogno”

"Salvini ha detto che non si possono usare i fondi del Pnrr. Mi chiedo se sia impazzito. Io dico giù le mani dal Pnrrr. Non fare pasticci e mettiti a lavorare perché in Lombardia abbiamo bisogno di quelle risorse. Quindi, non fare danni e dai una mano a regione Lombardia". Così il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Lombardia Pierfrancesco Majorino xh7/trl/gsl