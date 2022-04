ROMA (ITALPRESS) – Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, e il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato un protocollo d’intesa per rafforzare la collaborazione sistemica e istituzionale tra il Dara e il MiTe al fine dell’individuazione dei “Progetti Bandiera” regionali nell’ambito degli interventi previsti dalla Missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, “Rivoluzione verde e transizione ecologica”.

Dara e MiTe lavoreranno congiuntamente per supportare gli enti territoriali in questa importante sfida, per favorire il dialogo con Regioni e Province autonome coinvolte nell’implementazione dei relativi progetti, e per assicurare il supporto tecnico necessario per definire le fasi preliminari degli interventi.

“La transizione ecologica è una delle grandi opportunità del Pnrr. Il governo vuole che i territori possano sfruttare al massimo questa occasione e siamo dunque al fianco delle Regioni per accompagnarle nella fase istruttoria e di attuazione dei ‘Progetti Bandierà green – afferma il ministro Gelmini -. In futuro potremo sempre più produrre energia pulita, riqualificare aree verdi abbandonate, valorizzare le nostre montagne e le nostre isole. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ci dà un ventaglio enorme di possibilità”.

Per il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, “è davvero importante iniziare questa collaborazione con le Regioni e gli enti territoriali su progetti di interesse comune. Questo – sottolinea – accelererà il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr in settori altamente strategici sia a livello nazionale che locale”.

I “Progetti Bandiera” destinatari di questo protocollo d’intesa sono identificabili nell’ambito degli interventi relativi alla “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse” – per la quale è prevista una quota di riserva di risorse a disposizione delle Regioni – alle “Isole verdi” e alla “Rinaturazione dell’area del Po”.

Per mezzo del Nucleo Pnrr Stato-Regioni, il DARA favorirà l’attività finalizzata alla selezione e alla verifica della coerenza delle proposte dei “Progetti Bandiera” con le missioni e gli interventi del Piano, e in caso di esito positivo lavorerà per supportare la Regione o Provincia autonoma destinataria del finanziamento. Al fine di garantire l’attuazione dei “Progetti Bandiera”, il MITE per quanto di sua competenza sarà a disposizione degli enti territoriali, in particolare – anche con finanziamenti aggiuntivi – di coloro che hanno selezionato i progetti di “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse”. Il protocollo d’intesa avrà validità sino al termine dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com