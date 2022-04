ROMA (ITALPRESS) – “La difficoltà di usare i fondi ci sarà anche al Nord perchè la disponibilità degli Enti locali è diminuita, non ho fatto alcun tipo di polemica”. Così Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, intervenuto nell’evento “Live in Bari” di Sky TG24″. A proposito della pandemia dice che è “importante non far passare il messaggio che sia finito tutto. Bisogna continuare a stare attenti e individuare regole minime da cui non derogare. Temo che le mascherine si debbano tenere finchè non si trovi una soluzione definitiva al virus”.

(ITALPRESS).

