Pnrr, da Commissione Ue via libera a prima rata da 21 mld

Dalla Commissione Europea arriva il via libera al pagamento della prima rata da 21 miliardi nell'ambito del Recovery and Resilience Facility, lo strumento chiave al centro del programma Next Generation. sat/gtr