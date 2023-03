Pnrr, Crosetto “Governo e ministro Fitto raggiungeranno gli obiettivi”

"Il governo fin dall'inizio ha detto che il problema non è governativo, ma di utilizzare ogni risorsa del Pnrr al meglio, di non sprecare soldi perché non sono soldi regalati ma sono soldi che in parte rilevante sono in prestito e dovranno essere restituiti". Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della cerimonia di inaugurazione e intitolazione della caserma sede della locale Compagnia Carabinieri di Partinico. "Sono certo che il Governo e il ministro Fitto raggiungeranno gli obiettivi", aggiunge.