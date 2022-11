Pnrr, Carlucci “Far scorrere graduatorie dei bandi per rilancio Sud”

"L'Unione europea dovrebbe consentire all'Italia di far scorrere le graduatorie dei bandi finanziati finora permettendo ai comuni del Sud di ottenere il finanziamento di tutti i progetti ritenuti validi". Lo ha affermato il sindaco di Acquaviva delle Fonti (Bari) e coordinatore della rete Recovery Sud in visita a Bruxelles per chiedere una migliore distribuzione dei fondi del Pnrr. xf4/pc/gtr