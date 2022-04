Pnrr, Carfagna “Investimenti al Sud non resteranno sulla carta”

"È anche una mia preoccupazione fare in modo che il 40% di risorse da investire nelle Zes del Mezzogiorno non resti solo un numero sulla carta". Così il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, incontrando gli industriali pugliesi nella sede di Confindustria, a Bari. ax2/vbo/gtr