ROMA (ITALPRESS) – Sedici mesi e dieci giorni di inibizione per Fabio Paratici, dodici mesi per Andrea Agnelli. Queste le richieste della Procura federale della Figc, che riguardano le operazioni di mercato della Juventus, nel processo sulle plusvalenze fittizie iniziato questa mattina a Roma presso il Tribunale federale. La procura guidata da Giuseppe Chinè ha chiesto anche una multa al club bianconero da 800 mila euro. Mano pesante anche sul Napoli: chiesti 11 mesi e 5 giorni di inibizione per il presidente De Laurentiis, con ammenda per la società. Sono 11 le società coinvolte nel processo: 5 di Serie A (Juve, Napoli, Samp, Empoli e Genoa), 2 di Serie B (Pisa e Parma), più Pro Vercelli e Pescara e le non più affiliate Chievo e Novara. Nei prossimi giorni parola alle difese, con il dibattimento che proseguirà fino a venerdì secondo un calendario stilato dal presidente del Tribunale, Carlo Sica.

Non solo Juve e Napoli. La procura federale ha messo nel mirino diverse plusvalenze ritenute “fittizie”, chiedendo la seconda pena più alta – dopo i 16 mesi a Paratici, tra le tante richieste di inibizione – all’ex amministratore delegato del Parma, Luca Carra: 14 mesi e 5 giorni. Chiesti 10 mesi e 15 giorni per il presidente della società Pietro Pizzarotti e 338 mila euro di ammenda per il club. Nessuna penalizzazione, retrocessione o esclusione dal

campionato per gli emiliani, ai quali era stato contestato anche il comma 2 dell’articolo 31 del Codice di giustizia sportiva nell’atto di deferimento. Stessa sorte per il Pisa, l’altro club

considerato a rischio da questo punto di vista: 90 mila euro di multa ai toscani e 10 mesi di inibizione per il presidente Corrado. Per Genoa, Samp ed Empoli la richiesta di multa è,

rispettivamente, di 320, 195 e 42 mila euro e le inibizioni di 6 mesi e 10 giorni per l’ex presidente Enrico Preziosi, di un anno per l’ex patron blucerchiato Massimo Ferrero e di 11 mesi per Fabrizio Corsi. Multe e richieste di inibizione per i presidenti colpiscono anche Pro Vercelli e Pescara, solo un’ammenda invece per il Novara. Nei prossimi giorni la palla passerà alle difese.

