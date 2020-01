Piu’ prestiti alle famiglie

A novembre i prestiti bancari al settore privato sono cresciuti dello 0,1 per cento su base annua. Nel mese precedente l'aumento era stato dello 0,3 per cento. I prestiti alle famiglie sono cresciuti del 2,3 per cento, mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti dell’1,9 per cento. abr