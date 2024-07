ROMA (ITALPRESS) – Saranno le tre mescole più morbide della gamma Pirelli a essere le protagoniste dei Gran Premi in programma nel mese di settembre: quello d’Italia (1° settembre), quello dell’Azerbaigian (15) e quello di Singapore (22). In tutte e tre le gare la C3 sarà P Zero White hard, la C4 P Zero Yellow medium e la C5 P Zero Red soft, confermando così le scelte effettuate anche lo scorso anno. Se i due tracciati cittadini di Baku e Singapore sono il naturale palcoscenico per le mescole selezionate, la scelta di confermarle anche per l’appuntamento di Monza può creare qualche sorpresa. Va ricordato, infatti, che il tracciato dove si svolge il Gran Premio d’Italia è stato completamente riasfaltato, con i lavori che sono terminati solamente da poche settimane. Sarà una bella sfida – per Pirelli ma anche per squadre e piloti – vedere come si comporteranno le mescole sul nuovo asfalto.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]