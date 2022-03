ROMA (ITALPRESS) – Sta per scattare il Mondiale di Formula Uno e Pirelli ha comunicato le mescole scelte per i primi tre appuntamenti stagionali. In Bahrain (18-20 marzo) a disposizione dei piloti saranno messe la White Hard C1, la Yellow Medium C2 e la Red Soft C3. Una settimana dopo il circus si sposterà in Arabia Saudita: le mescole per l’occasione saranno la White Hard C2, la Yellow Medium C3 e la Red Soft C4. Le prime due saranno presenti anche in Australia (8-10 aprile) dove come mescola più morbida è stata invece selezionata la Red Soft C5. In tutti e tre i casi, Hard e Medium sono obbligatorie in gara, la Soft in qualifica.

