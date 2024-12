Pirelli, Meda “In Romania 20 per cento della produzione di pneumatici”

Pirelli, Meda “In Romania 20 per cento della produzione di pneumatici”

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) - "In Romania produciamo il 20 per cento del volume totale degli pneumatici del gruppo. Cresciamo tantissimo nel Paese, e abbiamo sviluppato tante collaborazioni, specialmente con le Università, i risultati sono eccellenti". Lo dice Davide Meda, Ceo di Pirelli Romania, intervistato dal direttore dell'Italpress Gaspare Borsellino a margine del gala in occasione dell'apertura dell'ufficio di corrispondenza dell'agenzia a Bucarest. mrv/sat