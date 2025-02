MILANO (ITALPRESS) – Pirelli sarà il fornitore ufficiale dei pneumatici dell’edizione 2025 della Race Of Champions, in programma il 7 e 8 marzo prossimi all’Accor Stadium di Sydney, in Australia.

La manifestazione, giunta alla sua trentatreesima edizione, rappresenta un unicum nell’ambito delle competizioni automobilistiche in quanto mette a confronto – a parità di vetture – piloti che eccellono nelle rispettive discipline, dalla Formula 1 al rally, dalle competizioni su pista a quelle su strada e a quelle a due ruote. Dal 1988 ad oggi, la Race Of Champions si è svolta in undici Paesi diversi e in location prestigiose come gli stadi olimpici di Pechino e Londra, quello di Wembley sempre nella capitale britannica e lo Stade de France a Parigi, il Foro Sol a Città del Messico nonchè città come Bangkok, Miami, Riad, isole come Gran Canaria e Barbados e spingendosi anche ai margini del Circolo Polare Artico, nella cittadina svedese di Pitea. Quest’anno si raggiunge un nuovo continente, l’Oceania, debuttando in una delle città più belle del mondo, Sydney. Se nel passato la Race Of Champions ha visto competere alcuni fra i piloti più leggendari del motorsport – dai tedeschi Michael Schumacher a Sebastian Vettel, dal francese Sèbastien Loeb allo svedese Marcus Grònholm, senza dimenticare le stelle dell’automobilismo a stelle e strisce, come Jimmie Johnson, Jeff Gordon e Josef Newgarden – anche nel 2025 il parterre dei piloti è all’altezza della tradizione. Torneranno a sfidarsi per il titolo sia Vettel, già vincitore nel 2015, che Loeb, trionfatore nel 2022 proprio sul pilota tedesco quattro volte campione del mondo di Formula 1. Insieme a loro ci saranno fra gli altri l’altro tedesco Mick Schumacher (finalista nel 2023), il finlandese Valtteri Bottas, l’australiano Will Brown (campione in carica del campionato Supercars), lo svedese Johan Kristofferson (sette volte campione del mondo WRX), l’americano Kurt Busch (campione NASCAR nel 2004) e l’altro svedese Mattias Ekstròm, due volte campione DTM e primatista di vittorie (4) nella ROC. Tutti i partecipanti si affronteranno alternandosi al volante di vetture diverse – dalle vetture a quattro ruote motrici per il rallycross a quelle a trazione posteriore per le competizioni su pista e fuoristrada – in una sorta di sfida a cronometro che si svolgerà correndo su due tracciati in parallelo allestiti all’interno dell’Accor Stadium, l’impianto che ha ospitato – fra gli altri grandi eventi – i Giochi Olimpici di Sydney 2000, la finale della Coppa del Mondo di rugby 2003 e quella della Coppa del Mondo di calcio femminile 2023. Pirelli fornirà i pneumatici per tutte le vetture, utilizzando i migliori prodotti fra la gamma utilizzata fino allo scorso anno nel Wrc e quella disponibile per le competizioni GT su pista con una varietà di misure dai 15″ ai 18″ scelti con l’obiettivo di creare le migliori condizioni per offrire un grande spettacolo in pista. Venerdì 7 marzo, i piloti, accoppiati in base alla nazione di appartenenza, competeranno per la Nations Cup mentre sabato 8 si affronteranno nella sfida individuale – con una batteria preliminare e poi sfide ad eliminazione diretta – per determinare il cosiddetto Campione dei Campioni. “La Race Of Champions è una manifestazione unica nel suo genere, perchè permette di vedere sfide fra i piloti delle discipline più diverse, tutti a parità di condizioni, ed evidenziarne il talento offrendo così spettacolo ed emozioni – sottolinea Mario Isola, direttore di Pirelli Motorsport – Per Pirelli questa partnership rappresenta un’ottima opportunità per associarsi con un evento che è entrato a far parte della tradizione del motorsport e che per la prima volta si svolge in un Paese, l’Australia, che per le competizioni automobilistiche ha sempre dimostrato grande passione”. “Siamo molto felici di dare il benvenuto a Pirelli come Official Tyre Supplier della Race Of Champions World Final di Sydney – le parole di Fredrik Johnsson, presidente e owner della Race Of Champions – Abbiamo parlato a lungo con Isola di quanto Pirelli e la Race Of Champions siano in sintonia e delle molte opportunità di attivazione che potremmo sviluppare insieme per esaltare due elementi iconici del motorsport come il brand e i pneumatici Pirelli. Ci auguriamo che la ROC di Sydney sia l’inizio di una partnership lunga e di reciproco successo”.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]