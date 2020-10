Il Milan in testa alla classifica dopo quattro giornate non fa venire le vertigini ad un uomo concreto e pragmatico come Stefano Pioli, ormai autentico condottiero di una squadra, quella rossonera, che ha appena messo al tappeto nel derby della Madonnina l’Inter di Antonio Conte. “Il nostro è stato un inizio di campionato importante, siamo soddisfatti, ma dovremo incontrare tante difficoltà: per me essere ambiziosi significa pensare alla prossima partita. Ora siamo concentrati per l’Europa League, poi si vedrà – ha sottolineato il 54enne allenatore parmigiano ai microfoni di “Radio anch’io sport” su Rai Radio 1, commentando il gran momento del ‘Diavolo’ – Il nostro è un gruppo che lavora bene, che si è rodato ulteriormente durante la pausa forzata, migliorando i propri meccanismi e ottenendo risultati positivi”. Uno dei segreti del Milan ha il volto da guerriero di Zlatan Ibrahimovic: “Ogni squadra, dal campione che ha, cerca di portare a casa dei vantaggi, ma è evidente anche la crescita di tutto il gruppo. Stiamo cercando di prendere il massimo da ogni nostro giocatore. Ibra punto fermo per il futuro? Non penso che nemmeno lui ci stia pensando, credo sia giusto pensare al presente. E’ bello vederlo contento e allenarsi con i compagni a Milanello, non è questo il momento per guardare avanti”. Questo Milan, ha assicurato l’ex coach di Inter, Lazio e Fiorentina, “è nato nel gennaio del 2020, con gli arrivi di Ibra, Kjaer Saelemaekers. Da lì siamo cresciuti, è un percorso iniziato da qualche mese ed ora i risultati stanno arrivando. Abbiamo cambiato modulo e modo di giocare, con Ibra che non dà punti di riferimento e si scambia spesso posizione con Calhanoglu. I ragazzi ora si conoscono meglio, hanno più fiducia, ovviamente i risultati positivi aiutano ad avere maggiore consapevolezza nei nostri mezzi”. Sandro Tonali, giunto dal Brescia, sembra trovare qualche difficoltà: “Ha avuto un’estate difficile ed è arrivato negli ultimi giorni di mercato: è un giocatore di prospettiva e qualità. Per me è un titolare, ma ho la fortuna di avere più titolari e tante partite da disputare”. Sicuro che la società farà di tutto per rinnovare i contratti di big come Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic, Pioli avverte che il Milan, in vista del debutto di giovedì sera in Europa League contro il Celtic, “ci terrà a far bene in Europa, che è il giardino del Milan. Siamo nell’Europa che conta meno ma cercheremo di vincere, anche se siamo finiti in un girone molto equilibrato: il Lille è primo in Francia, dobbiamo cercare di iniziare bene il nostro percorso”. Una battuta sulla Juventus di Pirlo, reduce dal pari esterno a Crotone: “Credo sia una persona molto intelligente e troverà ogni soluzione possibile. Siamo all’inizio della stagione, hanno avuto le loro assenze e difficoltà, e quando si inizia un nuovo ciclo si ha bisogno di tempo, anche se il calcio non ne da’. Sono però sicuro che restano i favoriti per lo scudetto”. Infine, sul protocollo anti-Covid e sulla possibilità che si assista a nuovi casi simil Juve-Napoli: “La situazione non è semplice ma siamo in mano a dei professionisti, abbiamo un protocollo preciso e siamo dei privilegiati, visto che super controllati. Anche noi, come ogni cittadino, dobbiamo rispettare le regole: mascherine e distanziamento sociale”.

(ITALPRESS).