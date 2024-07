Pil in crescita, positive le aspettative delle grandi imprese

ROMA (ITALPRESS) - Nel secondo trimestre del 2024 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,9% in termini tendenziali. La variazione congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto per il settore agricolo, silvicoltura e pesca e in quello dell'industria e di un aumento per i servizi. La stima è stata resa nota dall’ Istat. Intanto le aspettative delle grandi imprese industriali associate a Confindustria per la produzione di luglio sono positive: il 41,6% delle imprese prevede un aumento della produzione, rispetto al 33,4% di giugno. Tuttavia la percentuale di aziende che si aspetta una contrazione della produzione è salita a luglio al 23,4%, rispetto al 12,7% del mese scorso. Il restante 35% degli intervistati prevede che la produzione rimanga stabile. Secondo le grandi imprese industriali, domanda e ordini saranno, nei prossimi mesi, ancora il fattore principale di traino per la produzione. abr/mrv