Piemonte, un SMS per la ricerca contro il cancro

Il Consiglio regionale del Piemonte rinnova la collaborazione con la Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo e in occasione della trentesima edizione della Partita del Cuore consiglieri e assessori hanno posato per promuovere la raccolta fondi a favore della ricerca. col/mgg