TORINO (ITALPRESS) – “Il grattacielo della Regione sarà consegnato il 10 ottobre”. Così Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte, introducendo i lavori della conferenza stampa per il nuovo anno, che si svolge nel nuovo grattacielo della regione di via Nizza che verrà ultimato entro fine anno. “Non alieneremo alcun bene, ma risparmieremo sugli affitti grazie a questa torre” ha spiegato, riferendosi alla torre progettata da Massimiliano Fuksas oltre dieci anni fa. “Questo grattacielo è il simbolo del nostro lavoro, noi completiamo le cose. Nel 2019 in Piemonte c’erano tante cose bloccate, da allora le abbiamo affrontate una per una, e oggi questa regione è sbloccata” ha aggiunto riferendosi anche alla Tav e al Terzo Valico ferroviario con la Liguria. “Questo grattacielo è stato per tanti anni una pagina non bella dell’amministrazione pubblica – ha concluso – il primo modo di rispettare i cittadini, e il rispetto dei loro soldi. Lo spreco non è accettabile”.

(ITALPRESS).