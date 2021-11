Piemonte, Cirio “Lockdown a non vaccinati? Non escludo nulla”

Piemonte, Cirio “Lockdown a non vaccinati? Non escludo nulla”

Lockdown a non vaccinati? "Non escludo nulla, perché la pandemia ci ha insegnato che dobbiamo dare il massimo e poi muoverci sulla base degli indicatori scientifici. Le regole sono la via d'uscita, per metterci il virus alle spalle". Lo dice Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, riferendosi a quanto deciso ieri dal governo austriaco, parlando a margine del forum della piccola impresa ad Alba. jp/mgg/red