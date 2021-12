Piemonte, Cirio “50 mila somministrazioni al giorno dal 3/1”

"Stiamo lavorando tanto, le decisioni del governo ridurre il green pass da 9 a 6 mesi in Piemonte impongono di convocare 375mila persone in più rispetto alle previsioni, Per questa ragione dalle 35mila vaccinazioni al giorno che facciamo in Piemonte abbiamo portato l'asticella a 50mila già dal 3 gennaio". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in occasione della visita a Cuneo del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, jp/mgg/gtr