Avvio in rialzo questa mattina a Piazza Affari, dopo i primi scambi. L’indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, segna un +1% a quota 26.469 punti, mentre l’Ftse All Share guadagna lo 0,97% a 28.618 punti. In rialzo anche l’Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,56% a quota 48.326 punti. Sui mercati sembra al momento prevalere un certo ottimismo dopo che le tensioni sul settore bancario si stanno allentando. I listini tentato di tornare alla normalità, anche se gli investitori restano in attesa delle prossime decisioni delle banche centrali per i contrasto all’inflazione. Fra le materie prime, il prezzo del gas naturale arretra a quota 41,6 euro Mwh, mentre il petrolio è poco mosso con il Wti a 72,94 dollari al barile e il Brent a 78,02 dollari. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 178 punti, con il rendimento del decennale al 4,01%. Anche le altre piazze finanziarie europee aprono positive, dopo la chiusura in rialzo di Tokyo, con il Nikkei che guadagna lo 0,15%, così come sono in verde anche le piazze cinesi. Tra le altre Borse europee, Parigi apre a +0,98%, Francoforte guadagna lo 0,80% mentre Londra avanza dello 0,65%.

