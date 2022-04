DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Si è aperta oggi all’interno delL’Hamdan Sports Complex di Dubai la settima giornata dei Campionati Mondiali Giovani e Cadetti e la prima dedicata alla spada con le gare individuali Under 20. I migliori tra gli azzurri, guidati a bordo pedana dal CT Dario Chiadò, sono stati Enrico Piatti e Vittoria Siletti, che si sono fermati a un passo dalla top 8. Nella gara maschile Piatti si è classificato al nono posto: il vercellese dell’Aeronautica Militare dopo un percorso netto nella fase a gironi ha superato nel tabellone dei 128 il coreano Yeongtae Kwak 15-11 e, con lo stesso punteggio, si è imposto anche nel turno successivo sull’egiziano Mahmoud Elsayed. Nei 32 ha poi avuto la meglio sul ceco Frantisek Coufal per 15-10, prima della sconfitta subita dallo svizzero Sven Vineis per 15-13. Nono posto anche per Vittoria Siletti. La biellese delle Fiamme Azzurre, dopo i gironi, ha esordito direttamente nel tabellone dei 64 superando 12-11 la rumena Emma Sont e ha poi vinto 15-13 contro l’altra rumena Bianca Moroianu in un match difficile e affrontato con grande determinazione dall’azzurra. Il suo percorso si è interrotto nel tabellone dei 16 quando è arrivata la sconfitta 15-11 contro la polacca Alicja Klasik. Tra le altre azzurre Gaia Caforio è uscita nei 32 contro la turca Aleyna Erturk, che l’ha battuta 15-12: in precedenza la torinese aveva superato agilmente 15-2 la spadista dell’Uruguay Bettina Alberti e poi si era aggiudicata per 15-7 l’assalto con l’inglese Julia Caron. Out nel tabellone dei 128 Carola Maccagno e Lucrezia Paulis: la prima sconfitta 15-14 dalla canadese Emma Ning, la seconda fuori contro la rumena Bianca Moroianu 15-13. Nella gara maschile gli azzurri Simone Mencarelli e Filippo Armaleo sono stati eliminati nel tabellone dei 64 rispettivamente dall’ucraino Nikita Koshman e dal portacolori di Singapore Simon Lee, mentre Nicolò Bonaga ha perso 15-9 nel tabellone dei 128 contro il giapponese Seiya Asami. Domani sono in programma le prove individuali under 17: al maschile l’Italia schiera Fabio Mastromarino, Giacomo Patrick Pietrobelli e Jacopo Rizzi, al femminile Allegra Cristofoletto, Eleonora Orso ed Elisa Treglia.

(ITALPRESS).

