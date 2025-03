NAPOLI (ITALPRESS) – “Cerimonia di grande significato. Come ho detto, non priva di particolare commozione rappresentando lo Stato e avvertendo la responsabilità a confrontarsi in vicende del genere e anche con la commemorazione di vicende del genere e con il dolore che hanno causato, non è semplice”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Napoli, margine della cerimonia in piazza Municipio per la targa in memoria di Giovanbattista Cutolo, medaglia d’oro al valore civile, in presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del prefetto di Napoli Michele Di Bari.

“Ma noi – ha proseguito Piantedosi – dobbiamo fare in modo, anche capitalizzando quello che è un segnale, che ci ha dato la famiglia di GioGiò, quello di trasformare questa grande tragedia in un’opportunità, in qualche modo, da mettere a disposizione del prossimo e di fare in modo che attraverso una commemorazione sia lanciato anche un messaggio per il futuro e sia una traccia di un impegno complessivo di fare in modo che queste tragedie non avvengano più, che non avvengano più a caso e non avvengano senza conseguenze. Ecco perché ho detto: ‘Grande impegno delle istituzioni’, dello Stato, del Comune per fare in modo che siano prosciugate le acque torbide di quello che è il degrado, il disagio giovanile, ma nello stesso tempo rafforzamento del senso della responsabilità che dobbiamo dare e indicare di nuovo anche ai nostri giovani”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).